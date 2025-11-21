جامع الجزائر يوظف

أعلن مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات عن فتح باب الترشح للتوظيف عن طريق التكفل بعد عملية نقل بعنوان سنة 2025 .

وأوضح المركز في بيان له عبر الحساب الرسمي لجامع الجزائر أن عملية التوظيف تخص الموظفين المرسمين والذين هم في حالة نشاط في الرتب التالية

متصرف البحث من المستوى الثاني منصب واحد .

متصرف البحث من المستوى الأول منصبين.

وتمنح الأولوية للذين هم في حالة نشاط الحاصلين على شهادة الليسانس اوالماستر في التخصصات التالية : العلوم الإسلامية، ميدان العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الحقوق.

وتودع ملفات الترشح عبر البريد الالكتروني [email protected] عن طريق ملف يصيغة PDF في اجل خمسة عشر يوم ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان.

كما تضمن ملف الترشح طلب خطي يتضمن رقم الهاتف والعنوان، نسخة من اخر مقرر تعيين في الرتبة، نسخة من الشهادات المتحصل عليها.

بالإضافة إلى سيرة ذاتية مفصلة، شهادة الإقامة.