جامع الجزائر يوظف

أعلن مدير متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر بجامع الجزائر فتح باب الترشح للالتحاق بالعديد من الرتب.

وحسب إعلان مدير متحف الحضارة الاسلامية، فإن المسابقة تكون عن طريق عملية التكفل بعد عملية النقل في حدود المناصب المالية المفتوحة.

وحسب الجدول الذي أرفقه موقع جامع الجزائر، فإن الرُتب المتوفرة هي متصرف ومتصرف رئيسي بخبرة لا تقل عن 3 سنوات. ومهندس دولة في الإعلام الآلي بخبرة لا تقل عن 3 سنوات في الميدان تخصص الذكاء الاصطناعي، برمجة، تطوير. وتقني سام في الإعلام الآلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات تخصص برمجة وتطوير. وكاتب مديرية رئيسي خبرة لا تقل عن 3 سنوات مع اتقان استعمال برامج الوورد واكسيل وباور بونت وتحرير اداري.

وبخصوص الملف، فهو يحتوي على طلب خطي للمشاركة مع ذكر العنوان، رقم الهاتف الشخصي والبريد الالكتروني. نسخة من الشهادة المتحصل عليها. مقرر الترسيم في الرتبة المعنية، السيرة الذاتية، وأي وثيقة من شانها دعم ملف الترشح.

وترسل ملفات الترشح عبر البريد الالكتروني [email protected]. وهذا في أجل أقصاه 21 يوماً من صدور الإعلان.

