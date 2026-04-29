جامع الجزائر يوظف

أعلن جامع الجزائر عن عن فتح باب الترشح للتوظيف الخارجي عن طريق التكفل بعد عملية النقل بعنوان السنة المالية 2026م.

وأوضح جامع الجزائر، في بيانه، أن باب الترشح مفتوح للالتحاق بالرتب التالية:

وثائقي أمين محفوظات رئيسي .. منصب واحد

مهندس دولة في الإعلام الآلي .. منصب واحد

وثائقي أمين محفوظات محلل.. منصبان

وثائقی امین محفوظات.. منصب واحد

وتمنح الأولوية للموظفين ذوي الخبرة المهنية في التخصص في هذه المناصب.

كما سيتم التوظيف في مناصب:

متصرف محلل.. منصبان

متصرف .. منصبان

وتشترط الخبرة في مصلحة الموارد البشرية والوسائل العامة.

بالإضافة إلى منصب تقني سام في الإعلام الآلي.. منصبان

وستمنح الأولوية للموظفين ذوي الخبرة المهنية في التخصص.

محاسب إداري رئيسي.. منصب واحد

كاتب مديرية رئيسي .. منصب واحد

عون إدارة.. منصبان

فعلى الراغبين في التوظيف، على سبيل النقل، إرسال ملفهم مصحوبين بالوثائق الآتية:

طلب النقل يتضمن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان.

نسخة من مقرر الترسيم أو الترقية في الرتبة، سيرة ذاتية مفصلة، شهادة الإقامة، رسالة التركية المهنية و الموافقة المبدئية للإدارة الأصلية.

وترسل الوثائق المذكورة أعلاه في ملف بصيغة PDF، في أجل أقصاه 20 يوما، ابتداء من 3 ماي 2026م.

عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ويتم التوظيف عن طريق النقل بعد دراسة الملف، وإجراء مقابلة مع لجنة متخصصة.

وأشار البيان إلى أنه لا تقبل الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج الآجال.