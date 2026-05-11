جانت.. تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجانت، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت هذه العملية على إثر معلومات مؤكدة مفادها استغلال أحد الأشخاص لمسكنه العائلي كمخبأ لتخزين وترويج هذه السموم.

ليتم على الفور، وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف 05 أشخاص من بينهم امرأتان تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 38 سنة.

كما تم حجز 53600 كبسولة نوع بريقابلين 300 ملغ 426 غرام كيف معالج. ومبلغ مالي يقدر بـ 660 ألف دينار جزائري سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية بالإضافة إلى 06 هواتف نقالة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، من أجل جناية تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الحيازة التخزين والنقل قصد البيع للمؤثرات العقلية التهريب على أعلى درجة من الخطورة. باستعمال مركبة من دولة إلى دولة أخرى للمخدرات والمؤثرات العقلية تهدد الأمن والإقتصاد الوطني والصحة العمومية. واستيراد مخدرات ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.