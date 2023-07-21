جانت: تفكيك شبكة تمتهن التنقيب عن الذهب واسترجاع 3 ملايير سنتيم

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجانت، من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن نشاط التنقيب غير الشرعي عن الذهب. واسترجاع أزيد من 3 ملايير سنتيم و457.6 غرام من المعدن الأصفر.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر معلومات واردة إلى الفرقة الخاصة لمراقبة الجنوب للدرك الوطني بجانت. مفادها قيام مجموعة إجرامية بامتهان نشاط التنقيب غير الشرعي عن مادة الذهب.

وأضاف أنه بعد استيفاء الإجراءات القانونية وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة جانت. تم وضع خطة محكمة من أجل توقيف هذه المجموعة. حيث تمت مداهمة منزل ومحل تجاري ببلدية برج الحواس. من طرف الوحدات التابعة للمجموعة تحت إشراف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجانت، وهذا بعد تطويق المكان واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية”.

كما مكنت عملية المداهمة الأولى من حجز 406.6 غرام من المعدن الأصفر. و مبلغ مالي قدره 01 مليار و163 مليون سنتيم وكذا توقيف 01 شخص من جنسية جزائرية”. أما العملية الثانية فأسفرت عن حجز “51 غرام من المعدن الأصفر. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدر بـ02 مليار و165 مليون سنتيم. 34 ميزان خاص بوزن الذهب، آلة إلكترونية خاصة لعد النقود. إلى جانب توقيف 03 أشخاص من جنسية جزائرية و01 شخص من جنسية إفريقية.

وتبلغ قيمة المبلغ المالي الإجمالي المحجوز 03 ملايير 328 مليون سنتيم. وتبلغ الكمية الإجمالية للمعدن الأصفر المحجوز “457.6 غرام”.

وبعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليما، تم فتح تحقيق في القضية وسوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة. بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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