جانت: توافد أزيد من 1200 سائح أجنبي و13 ألف محليا خلال الموسم السياحي

قال لمين حمادي، مدير السياحة والصناعة التقليدية بولاية جانت، أن الولاية إستقبلت 1.222 سائحا أجنبيا يمثلون 26 جنسية وما لا يقل عن 13.735 سائحا محليا منذ إنطلاق الموسم السياحي “2021 -2022”.

وأشار حمادي في تصريح “لـوأج”، على هامش الاحتفال باليوم الوطني للسياحة المصادف لـ 25 جوان من كل سنة. إلى أن المسالك السياحية، تادرارت الحمراء وإسنديلن وإهرير. تعتبر من بين أبرز المناطق التي زارها السياح الأجانب. الذين توافدوا على جانت من دول مختلفة. على غرار ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وليبيا وتونس. إلى جانب السيّاح الوطنيين.

كما اضاف حمادي، أن زوار جانت إستفادو من كافة التسهيلات اللازمة بما يضمن لهم إقامة سياحية مريحة في أحسن الظروف. مضيفا أن ولاية جانت تدعمت بمشروعين سياحيين قيد الإنجاز. ويتعلق الأمر بإنجاز مخيمات سياحية ببلدية برج الحواس “تبعد 160 كم عن عاصمة الولاية”. التي تتوفر على منطقة توسع سياحي تتربع على 8.600 هكتار. منها 100 هكتار خضعت لدراسة تهيئة وفقا لمخطط التهيئة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح حمادي، أن الإحتفالات باليوم الوطني للسياحة بجانت، قد تميزت بتنظيم معرض بمركز الصناعات التقليدية بحي”زولواز”. وجمع مختلف الوكالات السياحية والجمعيات التي حظيت بتكريم السلطات المحلية نظير جهودها في تطوير قطاع السياحة.

كما يوفر مركز الصناعات التقليدية عدة تكوينات في تخصصات مختلفة بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني والتمهين في تخصصات الطرز والخياطة وصناعة الحلويات التقليدية. مختلف الإمكانيات لضمان تكوين جيد للمتربصين على مستوى المركز.

واستعرض عدد من ممثلي الوكالات السياحة والجمعيات الناشطة بقطاع السياحة والصناعات التقليدية الإمكانات السياحية التي تزخر بها جانت. لاسيما في مجال الصناعات التقليدية والحرف التي من شأنها أن تلعب دورا هاما في المساهمة في الإقتصاد الوطني. وكذا إستحداث مناصب شغل وتوفير مداخيل لممارسيها.

للإشارة فإن ولاية جانت تحصي حاليا 47 وكالة سياحية وأربع فنادق بقدرة إستيعابية إجمالية تقدر بـ207 سريرا.