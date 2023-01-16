جانت.. توافد أكثر من 2900 سائحا أجنبيا و17 ألف وطنيا خلال 2022

سجلت ولاية جانت، في الجنوب الجزائري، توافد 2.908 سائحا أجنبيا من 35 جنسية و17.000 آخرا وطنيا خلال سنة 2022. الذين استمتعوا بجمال عروس الطاسيلي بالجنوب الجزائري.

كما أفاد اليوم الاثنين، مسؤولو قطاع السياحة والصناعة التقليدية، ألمين حمادي، أن قطاع السياحة بولاية جانت يعرف حركية متنامية على مدار أشهر السنة. وهذا بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا. حيث “كانت الولاية قد أحصت خلال سنة 2021 ، توافد 1.200 سائحا أجنبيا”. “مما يبرز المنحى التصاعدي لتعداد السياح الوافدين إلى المنطقة بفضل التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية السياحة الصحراوية”. على غرار “فتح الخط الجوي الأسبوعي المباشر من مطار شارل ديغول بباريس (فرنسا) إلى مطار الشيخ أمود بن المختار بجانت”.

وتسهر مديرية السياحة والصناعة التقليدية –يقول المتحدث– على راحة السياح. وذلك بالتنسيق الدائم مع أصحاب وكالات السياحة والأسفار من خلال اللقاءات الدورية. الرامية إلى تطوير السياحة بالمنطقة، حسبما أوضح المسؤول ذاته.

وقد صنفت الصحيفة الأميركية نيويورك تايمز في تقرير نشرته مؤخرا بموقعها الإلكتروني موقع ”الطاسيلي ناجر” بجنوب الجزائر. واحدا من أفضل الوجهات السياحية في العالم التي ينصح بزيارتها، لما يزخر به من مقومات سياحية هائلة.

وتحتوي ”الطاسيلي ناجر” وهي أكبر متحف على الهواء الطلق على رسومات ونقوش تعود إلى عهود قديمة. ومناظر طبيعية خلابة تروي قصة تمازج تلك الجبال الصخرية السوداء مع رمال حمراء لترسم بذلك لوحة فنية بغاية الجمال الطبيعي.