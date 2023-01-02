جانت: توافد كبير للسياح بعروس الطاسيلي

أكد مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية جانت الأمين حمادي، أن ولاية جانت شهدت خلال الأيام الأخيرة من السنة المنقضية حركية كبيرة في النشاط السياحي. بعد التدفق الكبير للسياح الأجانب والجزائريين الذي فضلوا قضاء عطلة نهاية السنة بعروس الطاسيلي.

وأشار إلى أن السيّاح الوافدين إلى ولاية جانت، يفضلون التوجه مباشرة لخوض مغامرة المبيت في الهواء الطلق والتمتع بشساعة وجمال الصحراء والمناظر الطبيعية التي تمتاز بها المنطقة. حيث تعد المسالك السياحية ”تادرارت الحمراء” و”إسنديلن” و”إهرير” و”سفار” أبرز المناطق السياحية المفضلة لدى السيّاح الأجانب من مختلف الجنسيات إلى جانب الزوار المحليين.

كما تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان إقامة سياحية مريحة لزوار المنطقة. حيث يسهر أصحاب وكالات السياحة والأسفار على راحة السياح وتقديم كافة المعلومات التاريخية حول المنطقة سيما حول الرسوم والنقوش الحجرية. وتوفر لهم وسائل النقل ومرشدين سياحيين للتجوال بهم في مناطق مختلفة للتمتع بمناظر الصحراء.

و تعتبر منطقة “تدرارت الحمراء” من بين الوجهات السياحية المفضلة التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تدفقا كبيرا للسياح الذين أقاموا بمناطقها الساحرة على غرار واد “إنجران” و”تينمرزوقة”. مرورا بـ “بوهديان” و”أنتيهاق” وأنزواتين” و”مول الناة” و”إنابط” وغيرها من مناطق تدرارت الحمراء.

وأشار حمادي، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تدل على نجاح موسم السياحة الصحراوية. مشيرا أن تعداد السياح منذ بداية الموسم وإلى غاية مطلع شهر ديسمبر الفارط بلغ نحو 2.728 سائحا. من بينهم 1.000 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات و 1.728 سائحا محليا. مضيفا أن فتح الخط الجوي باريس “فرنسا” جانت (جنوب الجزائر). قد حفز السياح على التوافد إلى المنطقة عبر هذا الخط الجوي المباشر.

و أبرز ذات المتحدث، أن مصالحه تسهر على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. وبالتنسيق مع مختلف شركاء القطاع في سبيل ضمان إقامة جيدة للوافدين إلى ولاية جانت.

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