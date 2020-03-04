جانت: جريح في إنقلاب شاحنة ذات مقطورة بإليزي

إنحرفت اليوم الأربعاء، شاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين إليزي وجانت.

وحسب شهود عيان لـ “النهار”، فإن انقلاب الشاحنة الذي وقع بالمكان المسمى منحدر ” تيرمسين” على بعد 160 كلم عن إليزي بإتجاه جانت.

الحادث وقع بعد أن فقد السائق السيطرة على الشاحنة التي كانت محملة بالأنابيب البلاستيكية بسبب المنعرجات الخطيرة.

مما أدى إلى إصابة السائق بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى وأن تميضي بمدينة إليزي لتلقي العلاج.

وتدخل المواطنون من مستعملي الطريق فور وقوع الحادث لجر الشاحنة وتسهيل حركة المرور عبر هذه الطريق الجبلية المعروفة بكثرة المنحدرات والمنعرجات الخطيرة.