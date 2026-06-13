جانت.. قتيلان و3جرحى إثر انقلاب سيارة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 3 آخرون في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 55، بببلدية برج الحواس في ولاية جانت.

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 55، ببلدية برج الحواس، دائرة جانت.

حيث تمّ تحويل الضحيتين المتوفيتين إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 03 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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