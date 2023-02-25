جانت.. وزير الداخلية يدعو إلى تشجيع المقاولات المحلية لتجسيد برامج السكن

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم السبت بولاية جانت إلى تشجيع مقاولات الإنجاز المحلية. في تجسيد برامج قطاع السكن بالولاية.

كما أوضح الوزير، أنه “يتعين تشجيع مقاولات الإنجاز المحلية في تجسيد برامج قطاع السكن بالولاية واستعمال مواد البناء المحلية”. “بالنظر إلى الخصوصيات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة سيما من حيث بعدها عن مؤسسات التموين بمواد البناء”.

وشدد مراد، على ضرورة توفير شبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي بالأحياء السكنية الجديدة. ومرافقة مؤسسات الإنجاز بما يضمن استلام مشاريع السكن في الآجال المحددة.

وفي رده أكد الوزير أن ولاية جانت تتميز بخصوصيات يتوجب احترامها. مبرزا بالمناسبة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعمل من أجل تقريب مركز القرار من المواطنين. بما يساعد على تحديد الحاجيات، ورصد انشغالات سكانها. مضيفا “أن الجهود تتركز حول دعم الشباب وتطوير الحركة التنموية بهذه الولاية الفتية”.

وتفقد مراد مجمع المقرات الإدارية للمصالح الخارجية للولاية الذي يضم 23 مديرية، حيث حث على مرافقة المواطنين والحرص على تقديم كافة التسهيلات لتلبية مصالحهم الإدارية. ودشن مراد مقر الخزينة العمومية، مؤكدا أن هذا المرفق الإداري يعد مكسبا كبيرا لولاية جانت.

ومن جهتها، دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة إلى مراعاة المساحات الخضراء في التصاميم الهندسية لبرامج السكن بهذه المنطقة. حيث يندرج ذلك -كما أضافت- في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مشددة أيضا على أهمية مراعاة مسألة تسيير النفايات للمحافظة على البيئة. ويتوزع هذا المشروع السكني (صنف 3 غرف) بصيغة العمومي الإيجاري على 350 وحدة لفائدة بلدية جانت. و50 أخرى لبلدية برج الحواس. موزعا على عدة مقاولات إنجاز ، حسب البطاقة التقنية للمشروع.

وبدورها أكدت السيدة موالفي على ضرورة توفير مخطط توجيهي للنفايات بالولاية. وكذا التحسيس بأهمية استقطاب الشباب نحو نشاط رسكلة النفايات.