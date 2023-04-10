جانت.. وفاة شخصين وإصابة اخر بجروح اثر حادث مرور

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اخر بجروج، مساء اليوم، اثر حادث مرور ببواد سرسوف بلدية وولاية جانت.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافاتها على الساعة 18سا40د من أجل حادث مرور على مستوى واد سرسوف بلدية جانت.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارةـ حيث خلف حالتي وفاة جريح تم اسعافه ونقله الى المستشفى المحلي فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption