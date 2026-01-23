جان أهوا يخوض أول حصة تدريبية مع شباب بلوزداد

شرع الوافد الجديد إلى صفوف شباب بلوزداد، المهاجم الإيفواري جان تشارلز أهوا، في تحضيراته رفقة زملائه، استعدادًا للتحديات المقبلة التي تنتظر الفريق في البطولة الوطنية، وكأس الجزائر، إضافة إلى المنافسة الإفريقية.

وقامت إدارة شباب بلوزداد بنشر مجموعة من الصور للحصة التدريبية، ظهر فيها اللاعب الجديد وهو يحمل القميص رقم 10، وهو رقم تاريخي يحمل مسؤولية كبيرة بالنظر إلى الأسماء البارزة التي سبق لها حمله في الفريق.

وأرفقت إدارة النادي الصور بمنشور جاء فيه أن هذا هو حامل الرقم 10 الجديد، في إشارة إلى الثقة الموضوعة في اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة المرجوة.

ويبلغ جان تشارلز أهوا من العمر ثلاثة وعشرين عامًا، وقد التحق بفريق العقيبة قادمًا من نادي سيمبا التنزاني، بعقد يمتد لموسمين ونصف، في إطار سعي إدارة النادي لتعزيز الخط الأمامي بعناصر قادرة على رفع مستوى الفريق خلال الاستحقاقات القادمة.