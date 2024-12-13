جان إيف لودريان يرفض طلب ماكرون

أفصح وزير الخارجية الفرنسي السابق والمبعوث الخاص الحالي إلى لبنان، جان إيف لودريان. أنه رفض منصب رئيس الوزراء بسبب تقدمه في السن.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان لصحيفة breton Le Penthièvre. أنه رفض منصب رئيس الوزراء الذي واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاوراته بشأنه اليوم الجمعة 13 ديسمبر.

وأوضح جان إيف لودريان، أمس الخميس، على هامش مؤتمر نظم في سان بطرسبرغ، “لقد عُرض عليّ لكنني رفضت. في غضون عامين ونصف، سيكون عمري 80 عاما، لن يكون الأمر خطيرا”. -

وشغل جان إيف لودريان منصب وزير الدفاع للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند. وتجمع مع إيمانويل ماكرون، وكان آنذاك أول وزير للخارجية. وهو حالياً مبعوثه الخاص إلى لبنان.

وأرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظة تعيين رئيس للوزراء إلى اليوم الجمعة.

واستقبل اليوم صباحا فرانسوا بايرو في الإليزيه صباحا لمزيد من المشاورات.