جاهزية 3 مناطق صناعية لاستقبال المستثمرين بهذه الولايات  

أعلنت وزارة الصناعة عن جاهزية ثلاث مناطق صناعية لاستقبال المستثمرين بكل من بومرداس، بجاية وتلمسان.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها على حسابها الرسمي في الفيسبوك أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF) انجزت ثلاث مناطق صناعية من أصل 6 مناطق كلفت بتجسيدها. وذلك لتكون بذلك جاهزة ومؤهلة لاستقبال المستثمرين يضيف البيان.

وأضاف البيان انه يتعلق الأمر بكل من المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس 136 هكتار. وكذا المنطقة الصناعية القصر بولاية بجاية 176 هكتار. وأيضا المنطقة الصناعية أولاد بن دامو بتلمسان 103 هكتار. هذه المناطق جاهزة ومؤهلة لاستقبال المستثمرين المحتملين للشروع في تجسيد مشاريعهم واستثماراتهم.

واكد البيان ان الوزير أسدى تعليمات خلال اجتماعاته مع مسؤولي الوكالة وكذا خرجاته الميدانية إلى هذه المناطق بالانتهاء من تجسيدها مع نهاية 2022، وذلك تطبيقا لتعليمات السيد الوزير الأول.