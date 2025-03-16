جاوشي يتحدث عن “ثنائيته” في مرمى المولودية

ثمّن مهاجم اتحاد خنشلة، عبد الحميد جاوشي، التعادل الذي حققه ناديه أمس السبت، أمام فريقه السابق مولودية الجزائر، برسم الجولة الـ 20 من البطولة المحترفة.

وكان العميد، متفوقا في النتيجة بثنائية نظيفة، قبل أن ينجح البديل جاوشي، في تسجيل هدفين عند الدقيقتين 83 و90+2، مهديا فريقه نقطة ثمينة في سباق البقاء.

وعن “ثنائيته” في مرمى المولودية التي حمل ألوانها في الفئات الشبانية. قال جاوشي: “سجلت هدفين بفضل مجهودات الزملاء.. علينا أن نواصل في نفس النسق وهدفا تحقيق البقاء”.

وواصل ذات المتحدث، في تصريحات خص بها صفحة خنشلة: “وفقنا الله، وبقينا في الطريق الصحيح، بعد النتيجة الايجابية أمام الشلف. جئنا إلى هناك وحققنا الأهم ضد فريق غني عن التعريف ويلعب مراتب الأولى”.

وختم جاوشي: “فرحنا شعبنا وهذا هدفنا، حينما يعود أنصارنا إلى الديار وهم سعداء.. أنصارنا “رأس مال” الفريق، لم نخيبهم وهذا أهم شيء”.