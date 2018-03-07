جايمس: “محرز فريد من نوعه ولا يزال بإمكانه تقديم الكثير”

أشاد متوسط ميدان ليستر سيتي “ماتي جايمس” بنجم الفريق “رياض محرز”، خاصة بعد أن سجل الهدف العالمي في مرمى بورنموث، أين أكد جايمس أنّ الجزائري فريد من نوعه.

وقال جايمس في تصريح لموقع “ليستر ميركوري”: “هدف محرز ضد بورنموث كان قاتلا للجميع”.

وأضاف:”هذا ما نعرفه عن رياض، وهو سيبقى لاعبا في ليستر وسنحاول مساعدته على تقديم أفضل أداء له في بقية المباريات”.

وتابع: “محرز لديه مهارات رائعة والجميع يعلم ذلك، ونحاول دائما أن نمنحه العديد من الكرات”.

وختم كلامه: “لا أقول أننا نعتمد عليه فقط لأننا نزيد من الضغط بل هو نجم الفريق ولدينا لاعبين حاسمين أيضا”.