جاي أكبوفي :”منتخب الجزائر قوي وسيقدم مباريات قوية في الكان”

أبدى جاي أكبوفي رئيس الإتحاد الطوغولي لكرة القدم، اليوم الخميس، سعادته باحتضان تربص المنتخب الوطني في العاصمة لومي.

وأكد جاي أكبوفي في تصريح لـ “النهار” إمكانية تألق المنتخب الجزائري في كان كوت ديفوار حيث قال “آنا أجد آن المنتخب الجزائري قوي جدا، سيقدم مباريات قوية في كاس أمم افريقيا، منتخب الجزائري ليس صغير رغم أنه لم يتأهل إلى المونديال، و تأهل على حسابه منتخب الكاميرون هو الأخر”.

كما أضاف رئيس الإتحاد الطوغولي “تواصلت مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم و برمجنا اللقاء بملعبنا و التربص عندنا، ضبطنا كل الأمور، والمنتخب الجزائري سيحقق هدفه حتما، بحكم أن المسافة قريبة بين الطوغو و كوت ديفوار،و نفس المناخ”.

وختم أكبوفي في حديثه عن العلاقة بين الجزائر و الطوغو “رئيس الفاف صديقي و الجزائر و الطوغو أشقاء، وكنا نريد التأهل كذلك إلى الكان لكن للأسف لم نحقق ذلك”.

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