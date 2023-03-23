جباري: “مع قدوم “هيبروك” نتطلع لعودة مولودية وهران لسابق عهدها”

عبر الرئيس السابق لمولودية وهران، يوسف جباري، عن الآمال الكبيرة التي يعلقها على شركة “هيبرو” لاعادة الفريق لمكانته الحقيقية.

وصرح جباري، لتلفزيون “النهار”: “نشكر رئيس الجمهورية، ووالي ولاية وهران، بالإضافة للمساهمين الذي وافقوا على التنازل عن أسهمهم لفائدة النادي الهاوي”.

كما أضاف الرئيس السابق للحمراوة: “قدوم شركة هيبروك شيء جد مفيد لمولودية وهران، وعلينا اعادة الفريق لسابق عهده”.

وتابع يوسف جباري: “ندعو جمهور الفريق لوضع ثقته في المسؤولين الجدد والعودة لدعم الفريق من جديد”.

يذكر ـنه تم المصادقة بصفة رسمية، على دخول شركة “هيبروك” كمالك رسمي لأغلبية أسهم نادي مولودية وهران.