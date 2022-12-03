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جبال تيكجدة تكتسي حلة بيضاء وتتحول إلى قبلة للسياح

بقلم النهار أونلاين
جبال تيكجدة تكتسي حلة بيضاء وتتحول إلى قبلة للسياح
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