جباية: تمديد أجل التصريح الشهري لكبريات المؤسسات لشهر ديسمبر

أعلنت المديرية العامة للضرائب, في بيان لها, عن تمديد أجل اكتتاب التصريح الشهري سلسلة “ج 50” لكبريات المؤسسات. الخاص بشهر ديسمبر الماضي, إلى هذا الخميس.

وجاء في البيان “تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات, أنه تم تمديد أجل اكتتاب التصريح الشهري سلسلة (ج رقم 50) الخاص بشهر ديسمبر 2025 إلى غاية الخميس 22 يناير 2026 محتسب”.

ويأتي هذا القرار بهدف “تمكين جميع المكلفين بالضريبة من الوفاء بالتزاماتهم الجبائية في أحسن الظروف”, يضيف المصدر ذاته.

