قناة النهار جبايتك..نظام معلوماتي جبائي جديد بقلم قناة النهار نشر في 11 أكتوبر 2023 - 13:53 شارك غرِّد أرسل 84 0 جبايتك..نظام معلوماتي جبائي جديد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ebbzs اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد أين يدرس أبنائنا .. كارثة بأتم معنى الكلمة قناة النهار 21 سبتمبر صريح جدا : السؤال الأصعب عند الجزائريين..شحال تخلص ؟ قناة النهار 02 أكتوبر فاسألوا : المديح النبوي الشريف قناة النهار 21 سبتمبر طالع هابط: النوي يثور ضد السلطات المحلية للعاصمة بسبب تسرب المياه في المدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 08 أكتوبر صريح جدا: ما مدى ثقة الجزائريون في الإستشارت الطبية عبر التيك التوك ..؟ قناة النهار 29 سبتمبر المدية: الهندام وضبط سلوك التلاميذ .. تحديات تواجه الأطقم التربوية قناة النهار 26 سبتمبر بلا زعاف/" لماذا يتعاطف الجزائريون بقوة مع القضية الفلسطينية ؟ "مع أ الدكتور نور الدين بكيس قناة النهار 09 أكتوبر طالع هابط: شاهد أين يأكل أبناؤنا في المدارس الإبتدائية .. مطاعم كارثية قناة النهار 01 أكتوبر صريح جدا: مصاريف الأدوات المدرسية تثقل كاهل أولياء التلاميذ ... قناة النهار 21 سبتمبر وزير الصناعة: الحل الوحيد لخلق مناصب عمل هو الإستثمار قناة النهار 25 سبتمبر