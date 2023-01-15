جبريل الرجوب: “الرئيس تبون فتح الملاعب الجزائرية لتكون ملعب بيتي لفلسطين”

كشف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، الدعم الجديد الذي قدمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خدمة للرياضة الفلسطينية.

وصرح جبريل الرجوب، حصريا لتلفزيون “النهار”: “أولا الجزائر العظيمة، عبرت عن مكانة الرياضة لدى الحكومة والشعب من خلال افتتاحها المبهر لبطولة الشان”.

كما أضاف: “رئيس الجمهورية عبد الجميد تبون، ومن خلال وزير الرياضية، أبلغنا رسالة بأن الجزائر ومنشآتها الرياضية تحت تصرف الفلسطنيين لاستضافة أي بطولة، بما فيها بطولة أمم آسيا بالجزائر كملعب بيتي لفلسطين”

وتابع جبريل الرجوب: “هذه الالتفاتة من رئيس الجمهورية الجزائرية، لها دلالتها ومعانيها في نفوس كل الفلسطينيين”.