جبريل الرجوب: “ما يقوم به الرئيس تبون يُحرج المتخاذلين أينما كانوا”

نوّه رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، بالاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية، من طرف الرئيس تبون، مؤكدا أن ما يقوم به الأخير يُحرج كل المتخاذلين.

وفي تصريحات أدلى بها أمس الاثنين. على هامش ودية منتخب الرديف أمام المنتخب الفلسطيني. والتي جرت بملعب 19 ماي بعنابة. سٌئل الرجوب إن كان الشعب الفلسطيني سيشجع الجزائر في مونديال 2026.

وردّ رئيس الاتحاد الفلسطيني: “هذا لا يخضع للنقاش، نحن نملك قانون يمنع التعاقد مع أي مدرب أو فني ليس فلسطيني. وتستثنى من ذلك الجنسية الجزائرية وأيضا التونسية”.

وواصل الرجوب: “هذا لما لكم من تقدير ومكانة وهامش في وعي لكل الفلسطينيين. ونحن مع الجزائر في كل المحافل”.

قبل أن يشيد ذات المتحدث بما تقدمه الجزائر للقضية. بقيادة الرئيس تبون، وقال: ” ما يقوم به رئيس الجزائر في هذه الأوقات الصعبة. وما يقوم به المناظل المجاهد الكبير في مجلس الأمن “مندوب الجزائر”.. أعتقد أنه يثلج الصدور ويحرج المتخاذلين أينما كانوا”.