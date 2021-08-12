جبريل الرجوب يعزي شرف الدين عمارة

تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة رسالة تعزية ومواساة من نظيره الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن فحوى هذه الرسالة، والتي عبر فيها جبريل الرجوب، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لضحايا حرائق الغابات.

هذه الأخيرة التي اندلعت بمختلف مناطق الوطن، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من الجيش الوطني الشعبي ومدنيين.

ومن جهته، وجه رئيس الفاف، شرف الدين عمارة رسالة تعزية لعائلات ضحايا حرائق الغابات من مواطنين، وعناصر الجيش الشعبي، راجيا من المولى أن يرحم شهداء الوطن ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.