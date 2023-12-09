جبريل الرجوب يقود بعثة المنتخب الفلسطيني الوافد إلى الجزائر

يحل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، بالجزائر، لخوض تربص تحضيري، استعدادا لمشاركته في بطولة أمم آسيا.

وحسب إذاعة الجزائري الدولية، ستكون بعثة المنتخب الفلسطيني، مرفوقة بوفد سياسي هام، يقوده مسؤول قطاع الرياضة في فلسطين جبريل الرجوب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الفلسطيني، معسكره التحضيري بمدينة عنابة، إلى غاية 22 من شهر ديسمبر الجاري.

يذكر أن المنتخب الفلسطيني، سيشارك في بطولة أمم آسيا، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة ما بين 12 جانفي إلى 10 فيفري المقبل.