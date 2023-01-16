جبريل الرجوب يُثمّن مبادرة الرئيس تبون لاحتواء وإنهاء الإنقسام الفلسطيني

أشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب، بمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنهاء الإنقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

كما ثمّن جبريل الرجوب في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، أمس الأحد، المشروع الذي قدمه الرئيس تبون لاحتواء وإنهاء الإنقسام في الساحة الفلسطينية. وتحقيق وحدة وطنية في سبيل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. مجدّدا بالمناسبة إلتزام حركة فتح بالعمل على إنجاح هذه المبادرة و تحقيق الوحدة الوطنية كشرط ثابت لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار المسؤول الفلسطيني، جبريل الرجوب إلى أنه سلّم رسالة إلى الرئيس تبون من الرئيس محمود عباس. مضيفا بالقول أن رئيس الجمهورية حمّله بدوره رسالة محبة وتقدير إلى الشعب الفلسطيني. بالإضافة كذلك إلى أن الجزائر بكل قدراتها وإمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته. مع دعوة الفلسطينيين إلى نبذ الخلاف و العمل على إنهاء الإنقسام.

كما قال جبريل الرجوب بأن رئيس الجمهورية حمّلني أيضا رسالة إلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن “محمود عباس”. و خلص أمين سر حركة فتح الى توجيه “رسالة شكر ومحبة إلى الشعب الجزائري و إلى الرئيس تبون الذي يعد رمز وحدة وتاريخ و كبرياء شعب الجزائر العظيم.

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