قصّة وعبرة

جبر الخواطر…سنرحل وسيبقى الأثر.

إنتهت إجازته وركب الطائرة عائدا إلى بلده، جلست إلى جانبه إمرأة مسنة تدل هيئتها وهندامها على أنها إمرأة ريفية. في الطائرة ولما حان وقت الغذاء، قاموا بتقديم وجبات الطعام، ومع كحل وجبة قطعة حلوى بيضاء.

المرأة المسنة فتحت قطعة الحلوى وبدأت تأكلها بقطعة خبز، ظنا منها أنها قطعة جبن بسبب لونها الأبيض. وعندما إكتشفت أنها حلوى، شعرت بإحراج شديد ونظرت إلى الرجل. الذي كان جالسا بجانبها، فتظاهر أنه لم يرى ما حصل. ثوان قليلة، وقام الرجل بفتح قطعة الحلوى وقام بما قامت به المرأة المسنّة تماما، فضحكت المرأة ، فإبتسم الرجل وقال لها: سيدتي لماذا لم تخبريني أنها حلوى، لقد ظننتها جبنة؟ فقالت العجوز: وأنا أيضا ظننتها جبنة مثلك.

بالتأكيد، كان يعرف أنها ليست جبنة، ويعرف أنها رحلة وستنتهي، وكان يعرف أنها مجرد إمرأة مسنة بسيطة، إلا أنه أثر على نفسه الحفاظ على مشاعرها . فالحفاظ على مشاعر وقلوب الناس لا يقل أجرا عن أي عبادة، إجبروا الخواطر وراعوا المشاعر ، وإنتقوا كلماتكم، سنرحل وسيبقى الأثر.وكما قال السلف الصالح: من عاش في حياته جابرا للخواطر، أنقذه الله من جوف المخاطر