قناة النهار جبر الخواطر.. ممرض في المستشفى يحكي ما عاشوه في فترة الوباء! بقلم النهار أونلاين نشر في 24 مارس 2024 - 22:19 شارك غرِّد أرسل 22 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VWVz8 اقرأ أيضا بداية تسويق اللحوم البيضاء البرازيلية المجمدة للحد من الندرة خلال رمضان قناة النهار 12 مارس خليها على ربي ; لن تصدقوا 😭😭 باباه صاحب مصانع و هو عايش فالشارع و 4 اطفال سمحوا فيهم والديهم!! قناة النهار 16 مارس مقالب رمضان : يقولك أشطح لفنّان مشهور و يمدلك دراهم كيفاش تكون تكون ردة فعلك؟ قناة النهار 12 مارس سيتكوم "sécurité الواعرة" .. قريبا في رمضان عبر شاشة النهار TV قناة النهار 08 مارس تيارت: مشاهد كارثية بالقصابات خلال شهر رمضان.. حجز 3 قناطير فاسدة من لحوم وأحشاء قناة النهار 16 مارس خليها على ربي : قصة مؤثرة..اسماء سمح فيها باباها بقات في الشارع مع اولادها قناة النهار 14 مارس مقالب رمضان / تكون تمشي وواحد يعطس عليك🤣🤣واش دير ؟ قناة النهار 11 مارس مؤثر جدا.. عمي كمال يكشف فالنهار عايش هامل و فالليل سانتيفي هي دارنا! قناة النهار 13 مارس مقالب رمضان / تمـ.ـوت بالضّحك 😂😂 أشخاص غيّرو رايهم بلخف على جال الدّراهم قناة النهار 13 مارس طاكسي ماشي عادي / تخيّل تركب في طاكسي 😂😂والشوفور يقولك توسوستلك وندّيك وين نحب قناة النهار 13 مارس