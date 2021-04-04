جبنون: وكالة تسيير القرض المصغر قدمت 62 مليار دينار قروض لتمويل 933 ألف مشروع

كشف المدير العام لوكالة تسيير القرض المصغر، عبد الفتاح جبنون، أن الوكالة منحت 62 مليار دينار كقروض لتمويل 933 ألف مشروع منذ تأسيسها.

وقال جبنون، خلال نزوله ضيفا بالقناة الاذاعية الأولى أن القروض ساهمت في إنشاء مليون و380 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن الفئة الأكثر استفادة من الآلية هي النساء التي بلغت نسبتها 63.59 بالمائة، خاصة في مجال القروض لشراء المواد الأولية.

وأشار إلى أن الوكالة في إطار استراتيجيتها الرامية لمساعدة النساء ستخصص 50 بالمائة من ميزانيتها سنة 2021 للنساء.

وأوضح، أنه من بين المساعدات 40 بالمائة ستكون للمرأة الماكثة بالبيت مقابل 30 بالمائة لصالح المرأة الريفية.

وأكد جبنون، أن وكالة تسيير القرض المصغر تقدم نوعين من القروض، الأول من أجل شراء المواد الأولية حيث لا تتعدى قيمته 10 ملايين سنتيم وقد تصل إلى 25 مليون في ولايات الجنوب، فيما تبلغ قيمة القرض الثاني المتعلق بشراء العتاد 100 مليون سنتيم.

وأشار جبنون، أن “هناك دراسة لزيادة قيمة القرض، لكن ليس في الوقت الراهن نظرا للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد”.