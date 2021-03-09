جبنون: 50 بالمائة من القروض المصغرة مبرمجة سنة 2021 لفائدة النساء

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، عبد الفتاح جبنون، أن 50 بالمائة من القروض المصغرة المبرمجة لسنة 2021 موجهة للنساء لتمويل مشاريعهن.

وقال خلال حفل نُظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن 20 بالمائة من القروض لفائدة المرأة الماكثة في البيت و30 بالمائة للمرأة الريفية.

وأضاف جبنون، أن مخطط عمل الوكالة بعنوان سنة 2021 يشمل أساسا برامج في مجال التكوين والمرافقة والمساعدة على التسويق.

وأوضح أن الوكالة موّلت خلال الفترة الممتدة من 2005 الى 2020، ما يفوق 590 ألف مشروع لفائدة النساء لإنشاء مشاريعهن.

وكشف في ذات السياق، أن هذه المشاريع سمحت بخلق ما يفوق 712 ألف منصب شغل، مست قطاعات الصناعة التقليدية والخدمات.

وقال جبنون، أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سوف تكثف هذه السنة من برامج التوعية حول المقاولاتية.

كما أنها ستشجع على إنشاء أنشطة مدرة للدخل فضلا عن توعية وتوجيه المستفيدين من القرض المصغر نحو إنشاء تعاونيات مهنية.