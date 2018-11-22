جبن وخبز وقارورة ماء بـ770 دينار في قطار كوراديا

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه أحد المسافرين في قطار كوراديا برحلة الجزائر وهران.

ويبين الفيديو النوعية الرديئة للوجبة المقدمة للمسافرين، التي تباع لهم اجباريا بثمن مرتفع جدا وصل إلى 770دج مقارنة بالمواد الغذائية التي تتضمنها.

وحسب ما يبينه الفيديو فإن الوجبة عبارة عن قطعتي جبن وخبز وقارورة ماء، بالاضافة إلى علبتين صغيرتين من مربى الفواكه وضعت داخل علبة تغليف خاصة مدون عليها اسم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

ولا يزيد ثمن الوجبة الحقيقي عن 80 دينار، حسب ذات الزبون الذي أكد أنه لما استفسر عن الموضوع عند أحد المسؤولين رد عليه بقوله “داخل فيها التنظيف..”!.