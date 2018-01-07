جبهة البوليساريو ..الوضع في الكركرات يخضع لقرار مجلس الأمن 2153

أكدت جبهة البوليساريو بأن التوتر الحالي بالكركرات إنما يعود إلى الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1.

من خلال فتح معبر بشكل أحادي الجانب في منطقة نزاع والإمعان في التعنت ورفض تطبيق قرار مجلس الأمن 2153.

وهو ما تجلى في رفض الطرف المغربي المتكرر استقبال بعثة خبراء أممية إلى المنطقة.

وأكدت جبهة البوليساريو، أنها ليست بصدد القيام بأي عمل من شأنه زيادة التوتر في المنطقة.

مشددة على أنه لا يستقيم الحديث عن طريق تجاري يعبر منطقة عازلة، في إقليم نزاع ولم يتم تحديد وضعه النهائي.

وأضافت الجبهة أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يأتِ منفصلاً عن المسار السياسي.

ولا يمكنه أن يكون مجرد وسيلة لحماية المصالح التوسعية المغربية.

وعليه فإن جبهة البوليساريو تلح على التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة.

طبقاً لقرار مجلس الأمن 2153، لحل الإشكالات الناجمة عن الخرق المغربي في الكركرات.