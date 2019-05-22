جبهة البوليساريو تعبر عن أسفها الشديد لإستقالة المبعوث الأممي

وتجدد إلتزامها بمسار التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة

في اول رد لها جددت جبهة البوليساريو، عقب علمها بنبأ إستقالة المبعوث الأممي، عن التزامها التام بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وبإعمال حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وفي بيان لجبهة البوليساريو، عبر ممثليتها لدى الأمم المتحدة، عبرت عن حزنها العميق لإستقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر، الذي ظل منذ توليه ملف الصحراء الغربية يسعى جاهدا للتوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وثمن البيان، الجهود التي قدمها الرئيس كوهلر والديناميكية التي أطلقها لإعادة عملية السلام في الصحراء الغربية، التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة من أجل إنهاء حالة الإستعمار من الصحراء الغربية.

هذا وحذرت جبهة البوليساريو من أي محاولة لاستخدام رحيل المبعوث الشخصي كذريعة لتأخير أو عرقلة التقدم المحرز منذ أول اجتماع مائدة مستديرة تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية في ديسمبر 2018.

مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك بسرعة لتعيين مبعوث شخصي جديد، يشارك الرئيس كوهلر نفس القناعة القوية ومكانته وعزمه.

مؤكدة بأن الحل العادل والدائم على أساس إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي يبقى في متناول اليد، في ظل إستمرار الإرادة السياسية وتصميم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ذلك.