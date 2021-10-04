جبهة “البوليساريو” توقع اتفاقية مع منظمة المزارعين ومربي المواشي الإسبانية

وقعت جبهة “البوليساريو“ اتفاقية مع منظمة المزارعين ومربي المواشي الإسبانية، فرع الأندلس.

وتعتبر الاتفاقية التي وقعها ممثل الجبهة بالأندلس، محمد أزروگ، ونائب رئيس مكتب الجالية الصحراوية بأوروبا، سيدي محمد حاتم، الأولى من نوعها.

وقد تم ابرام هذه الاتفاقية مع جبهة البوليساريو ككيان سياسي يمثل الشعب الصحراوي، وهو ما يعني أنه أصبح بإمكانها توقيع اتفاقيات ذات طابع اقتصادي مع منظمات أرباب العمل ومختلف الفاعلين الاقتصاديين في اسبانيا وباقي بلدان أوروبا.

المنظمة هي إحدى أهم جمعيات الفلاحين ومربي المواشي في إسبانيا، ففي الأندلس وحدها لديها أزيد من 20000 منتسب، ولها فروع في كل محافظات الأندلس، كما تملك المنظمة أكثر من 200 ألف منتسب من المزارعين ومربي المواشي في كل أقاليم إسبانيا.