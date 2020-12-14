جبهة البوليساريو: ندعو الأمم المتحدة لتهيئة الظروف اللازمة لتمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم

واعتبرت تمثيلية الجبهة لدى الامم المتحدة، في بيان لها أن استمرار المغرب في احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.

ولحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، الذي أقر بعدم وجود أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب.

وأكد على وجوب تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 في دورتها 15، المتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي.

وأضاف نفس البيان، أن جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية قد قوبلت بعرقلة ورفض المغرب.

واعتبرت جبهة البوليساريو أن التقاعس الذي أبدته الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية شجع المغربَ على مواصلة احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية،

والذي بلغ ذروته مؤخراً من خلال عدوانه العسكري على الأراضي الصحراوية المحررة في 13 نوفمبر الماضي مما أدى إلى نسف وقف إطلاق النار القائم منذ عام 1991 واستئناف المواجهات العسكرية.

وتابع البيان، أن الشعب الصحراوي الذي استأنف كفاحه المشروع دفاعاً عن النفس ضد استمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من أرضه ما زال يتطلع إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق، شددت جبهة البوليساريو على ضرورة أن تتحمل الامم المتحدة مسؤوليتها المقدسة تجاه الشعب الصحراوي وتهيئ الظروف اللازمة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه

غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا.