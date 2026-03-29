جبهة التحرير الوطني تنعى الرئيس الأسبق وتُشيد بمسيرته الوطنية

عبّرت قيادة ومناضلو حزب جبهة التحرير الوطني عن بالغ حزنهم وأسفهم إثر وفاة الرئيس الأسبق والمجاهد اليامين زروال، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله.

وجاء في بيان التعزية أن الفقيد يُعد من رجالات الجزائر الأوفياء، ومن الرعيل الأول الذين نذروا أنفسهم لخدمة البلاد، حيث عُرف بوطنيته الصادقة وحكمته في تسيير شؤون الدولة خلال مرحلة دقيقة من تاريخ الجزائر.

وأشار البيان إلى أن الراحل كان رمزًا من رموز الوطنية، وأسهم بحنكة ومسؤولية في قيادة البلاد، كما ساهم في إرساء مسار الوئام الوطني، بما ساعد على الحفاظ على وحدة الجزائر واستقرارها.

وأكد الحزب أن رحيل اليامين زروال يُمثل خسارة جسيمة للجزائر، التي فقدت أحد أبنائها البررة الذين أخلصوا لها العطاء وخدموا مصالحها العليا بكل تفانٍ.

وفي ختام بيانه، تقدّم حزب جبهة التحرير الوطني بأصدق عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد وكافة الشعب الجزائري، داعيًا الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.