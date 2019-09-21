جبهة الحكم الراشد تعلن رسميا ترشح رئيسها بلمهدي لانتخابات 12 ديسمبر

الوطني
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جبهة الحكم الراشد تعلن رسميا ترشح رئيسها بلمهدي لانتخابات 12 ديسمبر
بقلم أسماء.ع

أعلن، رئيس حزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلمهدي، رسميا عن ترشيحه للرئاسيات المزمع اجراؤها في 12 ديسمبر 2019.

وقال  عيسى بلمهدي،” قمنا صباح اليوم بسحب استمارات اكتتاب المواطنين الناخبين للترشح للانتخابات الرئاسية من مقر السلطة المستقلة للانتخابات”.

وأضاف بلمهدي، أن مشاركة الجبهو، جاءت استجابة لاستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ولصوت الإرادة الشعبية الطامحة للتغيير والتجديد.

وهذا بواسطة انتخابات نزيهة وتحت إشراف هيئة وطنية مستقلة ذات مصداقية تسهر على تسيير العملية الانتخابية بغرض سد الفراغ المؤسساتي للدولة بانتخاب رئيس جديد.
وذكر المتحدث، أن قناعتهم في كون أن الحراك الشعبي المبارك قد بلغ بعض من مقاصده المشروعة.


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