جبهة العدالة والتنمية: “الدعوة لانتخابات رئاسية في هذه الظروف تجاوزٌ للدستور”

اعتبر حزب جبهة العدالة والتنمية خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني اليوم، في دورة استثناتئية، الدعوة لانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة

تجاوز للدستور وتعطيل له والتفاف على إرادة الشعب ومطالبه،ومحاولة من بقايا النظام فرض سياسة الأمر الواقع في ظل القوانين الجائرة.

ودعا مجلس الشورى في بيان أصدره اليوم، أجهزة الأمن إلى عدم التورط في استخدام العنف في مواجهة الشعب.

كما أشار إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية،وتوقيف العصابة التي تعمل على زعزعة الأمن وتشويه صورة المظاهرات السلمية الحضارية.

واعتبر الحزب أن السيادة الوطنية خط أحمر، مؤكدا رفضه أي تدخل أجنبي، أو محاولة استقواء بالخارج عامة وفرنسا خاصة.

ورفض الحزب استمرار الجهات السياسية المتسببة في الأزمة، والمتآمرة على المطالب المشروعة للشعب والدعوة لرحيلها الفوري.

مع مطالبة الأجهزة المختصة بالإسراع في مباشرة إجراءات التحفظ على الأموال المنهوبة والمختلسة،باعتبارها تمثل خطرا على ثروة الشعب ونظامه العام.