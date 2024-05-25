جبهة القوى الإشتراكية تُعلن مشاركتها في رئاسيات سبتمبر

أعلن الأمين الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، اليوم السبت، مشاركة الحزب، في رئاسيات السابع سبتمبر القادم.

وقال ذات المسؤول، في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، أن الحزب سيشارك بمرشح سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر استثنائي سينعقد قريبا.

وكشف الأمين الوطني الأول للحزب، عن قرار “المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا كانت الظروف مهيأة” حسبه، وذلك “بتقديم مترشح من الحزب”.

وأضاف أنه سيتم اختيار مترشح جبهة القوى الاشتراكية خلال “مؤتمر استثنائي سينعقد في أقرب وقت ممكن”.

مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي تم اتخاذه أمس الجمعة، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، “يستجيب لمتطلبات الحفاظ على الدولة الوطنية. وتعزيز مؤسسات الجمهورية، وكذا الوقوف في وجه أولئك الذين يسعون للإضرار بالبلاد”.