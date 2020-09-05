جبهة المستقبل.. اختيار الفاتح نوفمبر للاستفتاء على الدستور فرصة لبعث مسار الجزائر الجديدة

اعتبر حزب “جبهة المستقبل”، اليوم السبت، اختيار رمزية الفاتح نوفمبر للاستفتاء حول تعديل الدستور فرصة مواتية لبعث مسار الجزائر الجديدة.

وأوضح بيان الحزب بأن اختيار رمزية الفاتح نوفمبر للاستفتاء حول تعديل الدستور فرصة مواتية لبعث مسار الجزائر الجديدة تبعا لقيم ومبادئ نوفمبر الخالدة.

واستعرض الحزب في اجتماع بمكتبه الوطني في لقائه الوطني، قضايا ذات الشأن العام الاجتماعي، السياسي والاقتصادي.

إلى جانب مناقشة تحديات الوضع الراهن ودراسة الملف التنظيمي والهيكلي للحزب ومختلف النشاطات المقررة.

وخلص الاجتماع إلى التنويه بالجهود المبذولة لمواجهة فيروس “كورونا”، معبّر عن قلقه من الآثار المترتبة عن هذه الجائحة اقتصاديا واجتماعيا.

لافتا إلى ضرورة الحرص على تلبية مطالب المواطنين بالاستغلال الأمثل للثروات وطاقات البلاد وتشكيل جبهة واحدة لمواجهة تحديات الوضع الراهـن.

ودعا الحزب إلى التمسّك بمسار إصلاح وطني شامل يكفل تحقيق طموحات وآمال الشعب، مرحّبا بالمبادرات السياسية والشعبية الهادفة لمرافقة مسار الإصلاح الجدّي.

كما أبدى استعداده للتفاعل مع مكونات الساحة الوطنية حفاظا على المصلحة العليا ودعــم الأمن والاستقرار وما يحقق للشعب الرقي والازدهار.

وناشد الحزب الهيئات والمؤسسات المعنية بالإصلاح، فتح ورشات بأهم الملفات لتكون فضاء للنقاش والاستماع وتضمن قوة الحضور والاقتراح والإسهام الدائم لصالح الوطن.

معتبرا بأن الحوار هو العامل المشترك، وأهم السل الآمنة التي تجسد الإصلاحات المأمولــة وتضمن التغيير المنشود.