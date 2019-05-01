جبهة المستقبل: الإنتخابات الرئاسية هي الحل الامثل

اعتبر حزب جبهة المستقبل، اليوم الاربعاء، أن الانتخابات هي الأسلوب الديمقراطي الوحيد والآمن والضامن المعبر لإرادة الشعب الحرة.

داعيا الى إعطاء ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في جو من الطمأنينة.

وأكد الحزب في بيان، اجتماع هيئته التنسيقية أنه إدراكا لعواقب المراحل الانتقالية وما ينجر عنها من سلبيات في كل المجالات

والتمسك بالدستور وإحتراما لسلطة الشعب، فإن الإنتخابات هي الأسلوب الديمقراطي الوحيد والآمن والضامن المعبر لإرادة الشعب الحرة وتجسد سيادته في

إقرار خياراته بعيدا عن المزيدات والشكوك، لذا وجب العمل على إجرائها في الآجال الدستورية المحددة.

وأضاف أن الدول، تتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الوطن والشعب على كافة المستويات باتخاذ إجراءات فعلية فورية مطمئنة للرأي العام