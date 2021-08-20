جبهة المستقبل: الدفاع على راية الوطن وصون وحدته وسيادته مسؤوليتنا جميعا

وقفت قيادة جبهة المستقبل ومناضليها بخشوع وإجلال وقفة عرفان وإكبار لأولئك الذين دفعوا أغلى ثمن لتحرير الجزائر. التي تتذكر اليوم النقلة البطولية التي أحدثتها في مسار ثورتها التحريرية يوم 20 أوت 1955 في شمال ربوع وطننا.

وقالت جبهة المستقبل في بيانها “نقف هذه الوقفة التذكارية وشعبنا الأبي يحتفل بالذكرى الستين لمؤتمر الصومام 20أوت 1956. الذي شكل منعرجا جوهريا في مسار ثورتنا المباركة والذي احتضنته منطقة القبائل المجاهدة في معقل إفري أوزلاقن.

وأضافت “إن تكريم المجاهد بإطلاق اسمه على هذه المناسبة. تشريفا وتمجيدا ليومين بارزين في تاريخ الشعب الجزائري النضالي. ينم عن الاهتمام الذي يوليه للقيمة الجوهرية المتمثلة في قدرته الجهادية من أجل الوطن والحرية.

وتابعت “نحن إذ نحتفي بهذا اليوم نستحضر من خلاله ما يختزنه من سمات العبقرية التي ألهمت جيل الثورة. ليجعل من محطتي 20 أوت 1955 و20 أوت 1956 منعطفا حاسما في تاريخ ثورتنا المجيدة. بما تمخض عنهما من نتائج هامة وانعكاسات إيجابية على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

وأضافت “على درب هؤلاء وفي ضل الأحداث الراهنة وما يحاك ضد الجزائر لنا وقفة مع تاريخنا المجيد. يحق لأجيال اليوم والمستقبل التمسك باللحمة الوطنية. واجب التضامن والتماسك سمة كل جزائري والدفاع على راية الوطن وصون وحدته. وسيادته مسؤوليتنا جميعا”.