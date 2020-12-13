جبهة المستقبل تبدي ارتياحها لشفاء الرئيس تبون

أعربت جبهة المستقبل، اليوم الأحد، عن إرتياحها بعد تماثل رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون للشفاء.

وجاء في بيان حزب جبهة المستقبل:” تلقت جبهة المستقبل باطمئنان ، و ارتياح كبير إطلالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الشعب الجزائري ، من خلال خطابه الموجه للأمة، يطمئنه فيه على صحته وتعافيه مــــــــن مرضه، مسديا توجيهاته وتوصياته لمؤسسات الجمهورية في أفق العودة قريبا لممارسة مهامه ومسؤولياته الجسيمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما تعرفه الساحة الدولية والإقليمية من تداعيات . “