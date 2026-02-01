جبهة المستقبل تثمّن الإطلاق التاريخي للخط السككي المنجمي الغربي وتدعم السيادة الاقتصادية

ثمّن حزب جبهة المستقبل الإشراف التاريخي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من ولاية بشار، على الإطلاق التام للخط السككي المنجمي الغربي، الذي سيمكّن من نقل خام حديد غارا جبيلات نحو شمال البلاد، في خطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة قائمة على تثمين الثروات الوطنية وتعزيز السيادة الاقتصادية.

وأكد الحزب أن هذا المشروع الهيكلي الضخم يجسّد بوضوح الرؤية التنموية للدولة الجزائرية، القائمة على بناء اقتصاد منتج ومتنوع وفكّ الارتباط التدريجي بالمحروقات، من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها قطاع المناجم والصناعات التحويلية.

وأشار حزب جبهة المستقبل إلى أن هذا الإنجاز يمثل رافعة حقيقية لتنمية ولايات الجنوب والجنوب الغربي، عبر خلق ديناميكية اقتصادية جديدة، وتوفير مناصب الشغل، وتعزيز الربط بين الأقاليم، بما يكرّس العدالة التنموية والتكامل الوطني.

كما اعتبر الحزب أن المشروع يعكس الإرادة السياسية القوية في استرجاع الدور الاستراتيجي للجزائر كقوة اقتصادية إقليمية صاعدة، ويترجم التوجه نحو استغلال الثروات الطبيعية بوسائل عصرية وبمقاربة تنموية شاملة تخدم الأجيال الحاضرة والمستقبلية.