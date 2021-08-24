جبهة المستقبل تدعم قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
دعمت جبهة المستقبل قرار الدبلوماسية الجزائرية السيادي و الحكيم، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية نتاج الممارسات التي تمس بحقوق الجوار وتضرب مشاعر الاخوة.
وتمس بالسيادة بنشر الفوضى والإصرار على التعنت للعلاقات الدولية ومحاولة الاضرار بمصلحة بلد شقيق خاصة مع تزامن الاحداث الاخيرة التي كشفت عن دعم النظام المغربي لمنظمات إرهابية تسعى للمساس بالوحدة الوطنية وزرع الفتن اواسط الشعب الجزائري.
و تؤكد مرة أخرى جبهة المستقبل، على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين فيجب الحرص اكثر على مايخدم مصالح البلدان والدفاع عن فضاء مغاربي خالي من النازعات والتوترات.
والإبتعاد عن استعمال علاقات دبلوماسية مشبوهة للتاثير على قرارات أممية بمحاولة ضرب إستقرار المنطقة واضعافها خدمة لاجندة استعمارية اصبحت
مكشوفة للعيان تمارس من قبل نظام المخزن الذي لا يمثل عمق وأصالة الشعب المغربي الشقيق.