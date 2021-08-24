جبهة المستقبل تدعم قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

دعمت جبهة المستقبل قرار الدبلوماسية الجزائرية السيادي و الحكيم، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية نتاج الممارسات التي تمس بحقوق الجوار وتضرب مشاعر الاخوة.

وتمس بالسيادة بنشر الفوضى والإصرار على التعنت للعلاقات الدولية ومحاولة الاضرار بمصلحة بلد شقيق خاصة مع تزامن الاحداث الاخيرة التي كشفت عن دعم النظام المغربي لمنظمات إرهابية تسعى للمساس بالوحدة الوطنية وزرع الفتن اواسط الشعب الجزائري.

و تؤكد مرة أخرى جبهة المستقبل، على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين فيجب الحرص اكثر على مايخدم مصالح البلدان والدفاع عن فضاء مغاربي خالي من النازعات والتوترات.

والإبتعاد عن استعمال علاقات دبلوماسية مشبوهة للتاثير على قرارات أممية بمحاولة ضرب إستقرار المنطقة واضعافها خدمة لاجندة استعمارية اصبحت

مكشوفة للعيان تمارس من قبل نظام المخزن الذي لا يمثل عمق وأصالة الشعب المغربي الشقيق.