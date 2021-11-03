جبهة المستقبل تدعم مؤسسات الجمهورية لإتخاذ القرارات المناسبة والرد الحازم أمام هذه التصرفات الجبانة

ادانت جبهة المستقبل اليوم في بيانها الاعتداء الإجرامي الجبان الذي قام به نظام المخزن وراح ضحيته 3 مواطنين مدنيين عزل. أين إستعملت المغرب العنف والخديعة بمناسبة الذكرى الـ 67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة والعزيزة على الشعب الجزائري .

وإعتبرت جبهة المستقبل هاته التصرفات الحاقدة لنظام المخزن ضد الجزائر وشعبها ان الغرض منها إشغال القتنة في المنطقة.بالإضافة إلى تحقيق مآرب ضيقة على حساب وكـرامة الشعوب وخلق الصـراعات لفتح مجال نحو انتهاك صارخ لقيم وشيم العلاقات الأخوية بين الشعبين.

وأكدت جبهة المستقبل في ذات البيان وقوفها الدائم إلى جانب مؤسسات الجمهورية لإتخاذ القرارات المناسبة والرد الحازم أمام هذه التصرفات الجبانة.

وختام بيانها دعت جبهة المستقبل الله عز وجل أن يتغمد شهـ.ـدائنا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.