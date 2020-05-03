جبهة المستقبل تدعو إلى تنظيم حوار وطني لبعث الجزائر الجديدة

دعت جبهة المستقبل، اليوم الأحد، إلى ضرورة تنظيم حوار وطني لبعث الجزائر الجديدة.

وأفادت جبهة المستقبل ،في بيان لها، أنه اصبح من الواجب علينا تشكيل جبهة وطنية تكون مفتوحة للجميع للمساهمة إلى جانب المجهودات التي تبذلها الدولة.

وأضاف ذات البيان أن جبهة المستقبل لمسة لغة الصراحة والمكاشفة من طرف السيد رئيس الجمهورية بعرضه الواقع المعاش الذي تمر به البلاد، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة الأزمة .

واكد بيان جبهة المستقبل أن الوقت مناسبا لتشكيل هاته الجبهة الوطنية المفتوحة لكل الفاعليين السياسيين والنخب والاعلامين و المجتمع بكل أطيافه للمساهمة فيها.