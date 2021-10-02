جبهة المستقبل تنتقد تصريحات ماكرون و تشيد بقرار إستدعاء السفير الجزائري في فرنسا

انتقدت جبهة المستقبل تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأخيرة اتجاه الجزائر، كما أشادت بقرار إستدعاء السفير الجزائري في فرنسا من طرف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

واعتبرت جبهة المستقبل، في بيان لها مساء اليوم السبت،أن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الأخيرة “المسيئة لتاريخ الجزائر ” تعتبر مراهقة سياسية حقيقية وتعدٍّ مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة”.

وأضافت الجبهة في بيان لها “أن الحديث عن تاريخنا كأمة واحدة موحّدة يبقى حقدا دفينا، يؤكد مرة أخرى ما عجز المستعمر عن تحقيقه طيلة قرن و أزيد من محاولات فاشلة لطمس الهوية والوحدة الوطنية”.

وتابع بيان حزب عبدالعزيز بلعيد:”أما تكرار خطاب الكراهية ضد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي لقّن إستعمار الأمس أقصى دروس البطولة والشهامة، سيلقّنهم اليوم معنى أن تكون جزائريا في أرض سُقيت بدماء الشهداء، وستبقى الجزائر عصية على كل أعدائها بفضل فطنة ووعي ووحدة كل أبنائها وتمسكهم بكل مؤسساتهم الدستورية”.

كما أبدى الحزب دعمه لقرار استدعاء السفير الجزائري بباريس من أجل التشاور ، مؤكدا في ذات البيان أن “وحدة الوطن ومؤسساته خط أحمر لا تسامح مع من يطاله”.