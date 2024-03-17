جبهة المستقبل تندد بشدة مشروع مصادرة ممتلكات السفارة الجزائرية في المغرب

أصدر حزب جبهة المستقبل بيانا صحفيا، ندد واستنكر فيه بشدة مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، معتبرا إياه انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية .

وجاء في البيان، “أن جبهة المستقبل تندد وتستنكر بشدة تصرفات غير المسؤولة للنظام المغربي وذلك من خلال مشروع يتم من خلاله مصادرة ممتلكات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية بالمغرب ، و هذا ما يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية .”

وأضاف الحزب ذاته، “أن تصرفات المخزن المخزية والاستفزازية هي استمرار لأعماله العدائية ضد الجزائر، والتي لم تتوقف أبدا، من خلال استفزازات عدائية متعددة، والتي سترد عليها دبلوماسيتنا ومؤسساتنا بكل الوسائل الممكنة لردع النظام المخزني و الوقوف في وجه مثل هذه الممارسات التي تعتدي فيها على المواثيق و القوانين والمعاهدات الدولية، كما تؤكد جبهة المستقبل على دعمها لكل الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية في وجه هذه الممارسات اللامسؤولة التي قد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.”